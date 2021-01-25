Son dakika | Ömer Ali Şahiner, Başakşehir yolunda! Teklifi kabul ettiler...

Süper Lig'de Konyaspor forması giyen Ömer Ali Şahiner, Medipol Başakşehir yolunda...

Yeşil-beyazlı ekibin İstanbul temsilcisinin yaptığı teklifi kabul ettiği ileri sürüldü. Milli futbolcunun alacaklarının bir bölümünü bırakarak kulüpten ayrılacağı öğrenildi.

Ömer Ali 12 maçta 1 asist yaptı

Konyaspor altyapısından yetişen ve 2012 yılından bu yana yeşil beyazlı kulüpte forma giyen takım kaptanı Ömer Ali Şahiner, Başakşehir'e transfer oluyor. Konyaspor, Medipol Başakşehir'in Ömer Ali Şahiner için yaptığı transfer teklifini kabul etti. Rakamın 1 milyon euro civarında olması beklenirken ayrıca oyuncu kulüpteki alacaklarını da bırakacak.

Ömer Ali Şahiner, bu sezon Konyaspor'da 12 maçta forma giyerken 1 asist yaptı. 29 yaşındaki futbolcunun yeşil beyazlı kulüple sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyordu.