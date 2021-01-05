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05.01.2021 - 22:27 |

Son dakika - Ömer Bayram: "4 gol yeme lüksümüz yok"

Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Konyaspor karşısında 4-3 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Son dakika - Ömer Bayram: "4 gol yeme lüksümüz yok"
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Galatasaraylı futbolcu Ömer Bayram, Konyaspor karşısında 4-3 kaybettikleri maçın ardından konuştu.

Yeni yıla iyi başlamadıklarını dile getiren Ömer Bayram, "2021 bizim için hayırlı başlamadı. Önce Omar kardeşimize geçmiş olsun, sonra Antalya maçında baskılı oynayıp puan kaybettik. Bu maçta telafi etmek istiyorduk. Baskılı tempolu oyunumuzu oynayamadık ama ona rağmen 3 gol bulduk. İyi oyunumuzu gösteremedik. İkinci yarı başında ayağmıza top değmeden gol yedik" şeklinde konuştu.

Galatasaray'ın 4 gol yeme lüksünün olmadığını vurgulayan Ömer Bayram, "Bizim elimizdeydi, istediğimiz oyunu oynayamadık. 3 gol attık ama Galatasaray olarak 4 gol yeme lüksümüz yok. Kendimize bakıp hatalarımızı telafi edeceğiz" dedi.

Son dakika - Ömer Bayram: 4 gol yeme lüksümüz yok

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