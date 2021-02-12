Son dakika - Ömer Erdoğan Alanyaspor öncesi iddialı konuştu!

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında 14 Şubat Pazar günü Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

İdmanda futbolcular, pas, dar alan çalışması ile çift kale maç yaptı.

Erdoğan: "Biz de formdayız ve iyi durumdayız"

Teknik direktör Erdoğan, antrenman sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu zorluk derecesi yüksek bir maç oynayacaklarını söyledi.

Aytemiz Alanyaspor'un bu sezon ligde oynadığı futbolla keyif veren bir takım olduğunu belirten Erdoğan, "Rakibimizin etkili oyuncuları var ama biz de formdayız ve iyi durumdayız. İnşallah pazar günü kendi sahamızda oynayacağımız maçı kazanıp, yolumuza devam etmek istiyoruz." dedi.

Bir gazetecinin, Hatayspor'un bu sezonki ilk yenilgisini Aytemiz Alanyaspor'a karşı aldığını hatırlatması üzerine Erdoğan, "Çok uzun süre oldu açıkçası. Biz başka konumdayız, rakip başka konumda. Sonradan aramıza katılan oyuncularımız oldu. İlk maçı kafamıza çok takmayacağız. O maçı geride bıraktık. Her maça çıktığımız gibi aynı ciddiyetle, istekle sahada olacağız. Kafamızda yine 3 puan olan bir maça çıkacağız." diye konuştu.

Futbolculardan Pablo Santos ise mücadeleci bir takım olduklarını ve bu mücadeleyi son zamanlarda sahada da gösterdiklerini dile getirdi.

İlk yarıda Aytemiz Alanyaspor'a kaybettikleri maçta çok fazla hata yaptıklarını belirten Santos, bu kez aynı hataları yapmamaya çalışacaklarını ve daha çok mücadele edeceklerini vurguladı.

Vardı: "Hatayspor çıkışını sürdürecek"

Kulüp basın sözcüsü Rahmi Vardı, Aytemiz Alanyaspor karşısında 3 puan alarak taraftarlarını mutlu etmeyi hedeflediklerini anlattı.

Ligde ilk mağlubiyeti Aytemiz Alanyaspor karşısında aldıklarını hatırlatan Vardı, "İnşallah bu pazar günü onu affettireceğiz. Alanyaspor'a burada elimizden geldiğince gol ya da goller atıp, taraftarlarımızın o günkü mutsuzluklarını mutluluğa çevireceğiz. Allah nasip ederse Hatayspor çıkışını sürdürecek. Hedeflerimizi şu ana kadar tutturduk. Bundan sonraki hedeflerimize ulaşacağımıza canı gönülden inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.