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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Onyekuru'da flaş gelişme! Menajeri İstanbul'a geliyor...
20.12.2020 - 11:37 | | Fanatik

Son dakika | Onyekuru'da flaş gelişme! Menajeri İstanbul'a geliyor...

Galatasaray, Onyekuru'yu zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralamak için bir kez daha düğmeye bastı. Yönetimin birkaç gündür Monaco ile resmi pazarlıklara geçtiği, kiralama sonundaki ücrette anlaşılırsa, transferin en kısa sürede gerçekleşeceği öğrenildi.

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Galatasaray'dan bir Onyekuru operasyonu daha...Teknik patron Fatih Terim'in transfer listesinde 1 numarada yer alan Nijeryalı yıldız için Monaco ile resmi pazarlıkların başladığı öğrenildi.

Genç futbolcuyla her konuda anlaşmaya varan Galatasaray Yönetimi, menacer D'Avila aracılığıyla Fransız kulübüne teklif üzerine teklif iletiyor. Pazarlık masasında oyuncunun kiralanma süresi, kiralık ücreti ve kiralanma sonundaki zorunlu satın alma maddesi gibi detaylar var. Ocak ayında Onyekuru'yu elden çıkarmasına kesin gözüyle bakılan Monaco cephesi, bu transferi minimum zararla bitirmeye çalışıyor. Oyuncunun bonservisine 15 milyon Euro ödeyen Fransızlar, süre sonunda 10 milyon euro talep ediyor.

Menajeri İstanbul'a geliyor

Galatasaray cephesinin maksimum bonservis teklifi ise 6 milyon Euro. Buna ek olarak 1.5 sezonluk 1.5 milyon Euro civarında bir kiralama ücreti öneriliyor. D'Avila'ya göre anlaşma çok uzak değil ve en azından masadaki iki tarafın mutabakat sağlaması, Monaco'nun elini zayıflatıyor. Sarı- Kırmızılılar, bu kez süreci hiç uzatmadan, 5 Ocak'taki ara transfer döneminin başlamasıyla beraber işi bitirmeye kararlı. Bu nedenle önümüzdeki günlerde de telefon trafiğinin aynı hızla devam edeceği belirtiliyor. Menajer D'Avila da gelecek hafta İstanbul'da olacak ve listedeki diğer isimler için de yönetimle masaya oturacak.

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