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19.12.2020 - 13:08 | | Sabah

Son dakika | Ozan Kabak 25 milyon euroya Milan'a...

FIFA Menajeri Gaetano Di Caro, Schalke 04 yetkilileriyle görüştüğünü ve Milan'ın Ozan Kabak'ın transferini tamamlamaya çok yakın olduğunu dile getirdi. Caro, "Schalke'nin Ozan'ı 23-25 milyon euro bandında bir bonservis bedeline gönderebileceğini söyleyebilirim" dedi.

Son dakika | Ozan Kabak 25 milyon euroya Milan'a...
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Serie A'da Türk futbolcuların sayısı her geçen yıl biraz daha artıyor... Galatasaray altyapısından yetişen Ozan Kabak, genç yaşında Bundesliga ekibi Stuttgart'a oradan da Schalke 04'e transfer olmuştu.

Alman ekibinde gösterdiği performansla İtalyanların dikkatini çeken 20 yaşındaki stoper, Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Milan'a transfer oluyor. FIFA Menajeri Gaetano Di Caro, Schalke 04 yetkilileriyle görüştüğünü ve Milan'ın Ozan Kabak'ın transferini tamamlamaya çok yakın olduğunu dile getirdi.

Di Caro yaptığı açıklamada, "Schalke Genel Menajeriyle bazı transfer dedikoduları hakkında görüştüm, Milan ile bir süredir görüşmelerde bulunduklarını söylediler. Milan'ın Ozan Kabak transferini tamamlayacağından eminler. Ozan'ın Milan efsanesi Paolo Maldini ve Milan'ın sportif direktörü eski futbolcu Frederic Massara'dan kendisini gerçekten istediklerini hissettirdiği için memnun olduğunu duydum. Ozan Kabak'ı gerçekten istediklerini hissettiren tek kulüp Milan." ifadelerini kullandı.

Schalke'nin transferdeki tavrından bahseden Gaetano Di Caro, "Schalke'nin çok fazla borcu var ve mali durumlarını düzeltmeleri gerekiyor. Milan'ın teklifini reddedemeyeceklerdir. Juventus da oyuncuya ilgi gösterdi ancak Ozan, Milan'da daha fazla oynama şansının yüksek olduğunun farkında. Schalke'nin Ozan'ı 23-25 milyon euro bandında bir bonservis bedeline gönderebileceğini söyleyebilirim" diye konuştu.

Ozan Kabak, bu sezon Schalke formasıyla 7 resmi maçta görev aldı.

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Son dakika | Ozan Kabak 25 milyon euroya Milana...

 

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