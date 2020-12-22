22.12.2020 - 13:30 |
Son dakika | Ozan Tufan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
Fenerbahçe resmi siteden 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Ozan Tufan sosyal medyadan testinin pozitif olduğunu duyurdu.
İşte Ozan Tufan'ın yaptığı açıklama;
Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim.