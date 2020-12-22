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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Ozan Tufan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı
22.12.2020 - 13:30 |

Son dakika | Ozan Tufan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

Fenerbahçe resmi siteden 1 futbolcu ve 1 idari personelin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklamıştı. Ozan Tufan sosyal medyadan testinin pozitif olduğunu duyurdu.

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İşte Ozan Tufan'ın yaptığı açıklama;

Bugün yapılan Covid-19 test sonucum maalesef pozitif çıktı. İzolasyon ve tedavi sürecim başladı, en kısa sürede tekrar sağlığıma kavuşarak takımımla beraber sahada olmak istiyorum. Arayan, iyi dileklerini ileten taraftarımıza ve dostlarıma teşekkür ederim.

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Son dakika | Ozan Tufan Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı

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