Son dakika | Panos Kapazoglu: Sloukas için kimseyle görüşmedik

Corona virüs nedeniyle iptal edilen basketbol sezonları sonrası transferde yaşanan gelişmeler sürüyor. Son dönemde en fazla konuşulan isimlerden olan Kostas Sloukas için Olympiakos ile anlaştığına dair haberler çıkıyor.

Ancak Sloukas'ın menajeri Panos Kapazoglu, Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yaparak çıkan haberleri yalanladı.

Sloukas'ın Real Madrid ve Olympiakos ile görüşmeler yapmadığını aktaran Kapazoglu, "Sloukas'ın Fenerbahçe ile sözleşmesi bulunuyor ve dünya üzerinde hiçbir kulüple görüşme yapmadı. Bütün spor medyasına saygı duyuyoruz ancak bir kez daha tekrarlamak isterim ki Sloukas kimseyle görüşmedi" dedi.