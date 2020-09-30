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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'da!
30.09.2020 - 17:02 |

Son dakika | Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'da!

Fenerbahçe’nin transfer görüşmeleri yapacağı Papiss Cisse, İstanbul'a geldi. Cisse, Yaptığı açıklamada "Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim." ifadelerini kullandı.

Son dakika | Papiss Cisse, Fenerbahçe için İstanbul'da!
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Transfer döneminin flaş takımlarından Fenerbahçe kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı lacivertliler, geçen sezon Aytemiz Alanyaspor forması giyen Papiss Cisse ile transfer görüşmesi yapmak için oyuncuyu İstanbul'a davet etti. Senegalli futbolcu ile Emre Belözoğlu, bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Geçtiğimiz sezon Alanyaspor'da forma giyen Papiss Cisse, bugün saat 16:55'te Fenerbahçe için İstanbul'a geldi.

"Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır"
Papiss Cisse yaprığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; "Şu an bir anlaşma yok. Fenerbahçe ile görüşmeye geldim. Erol Bulut'la çalışmayı çok isterim. Sezon öncesi kamp yapmamamın bir önemi yok. Her şey yarın belli olacak. Eski takımım Aytemiz Alanyaspor'da çalıştığım Erol Bulut'la telefonda görüştüm. Umarım yarın prosedürlerin ardından imzalar atılır"

2 yıllık sözleşme
Yapılan görüşmeler sonrası golcü futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor. Papiss Cisse Alanyaspor formasıyla Süper Lig'de 58 maça çıkarken, 38 gol atıp, 2 asistlik bir performans sergiledi.

Senegalli golcü Türkiye Kupası'nda da 7 maçta 4 gol, 1 asistlik katkı sağladı.

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