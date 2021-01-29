Son dakika - Para Ligi’nde Türk takımları küme düştü!

ONUR DİNÇER

Avrupa kupalarında sportif açıdan kötü bir sezon geçiren kulüplerimizin mali olarak da benzer bir durumun içinde bulunduğu Deloitte 2021 Para Ligi raporunun yayınlanmasıyla ortaya çıktı.

Bu sene 24.’sü yayınlanan Deloitte Futbol Para Ligi raporu, Avrupa’daki kulüpleri gelirlerine göre sınıflandırdı. Maç günü, naklen yayın ve ticari gelirlerin tümünün toplandığı hesaplamaya göre ilk 30 kulüp içerisinde Türkiye’den hiçbir takım yer almadı.

İkinci sene üst üste, hiçbir Türk kulübü Deloitte Futbol Para Ligi’nde yer alamadı. Son 10 yılda, ilk defa üst üste 2 sene hiçbir Türk takımı, raporda ilk 30’a giremedi. En son 2019’da Beşiktaş listeye 26. sıradan girmişti. Son 10 yılda ise Galatasaray beş, Fenerbahçe iki ve Beşiktaş bir kez ilk 30 kulüp içinde yer aldılar.

Türk kulüplerinin içinde bulunduğu durumunun sebepleri Deloitte tarafından yayınlanan ‘2021’e başlarken Avrupa’da ve Türkiye’de Futbol Ekonomisi’ başlıklı raporda şöyle sıralandı:

- Türkiye’deki Süper Lig naklen yayın ihalesi bedelinin, özellikle Avrupa’nın beş büyük ligiyle kıyaslandığında mütevazı kalması.

- Dünya ve Avrupa futbolundaki uluslararası naklen yayın pastasından da Türk kulüplerinin aldığı payın görece oldukça düşük olması.

- Türk kulüplerini geçmiş yıllarda rekabette zayıflatan Türk Lirası’ndaki değer kayıplarının halen geçerliliğini koruyan risklerden olması.

- Avrupa Kupaları’nda son dönemde alınan başarısız sonuçların, buralardan gelecek gelirlerin çok düşük seviyelerde kalmasına yol açması.

2 milyarlık gelir kaybı

Deloitte raporuna göre, Avrupa’nın en çok gelir elde eden 20 futbol kulübünün gelirleri bir önceki sezona göre 1.33 milyar dolar düştü. Rapora göre bu sezonun sonunda ise pandeminin etkisiyle birlikte oluşacak kayıp 2 milyar euro olarak öngörüldü.

Barcelona gelir şampiyonu



Mali açıdan zor bir dönemden geçen ve iflas riski bulunan Barcelona, Deloitte Para Ligi’nin ilk sırasında yer aldı. Kulübün borcunun tarihte ilk kez 1.1 milyar euro olduğu Katalan ekibi, gelirlerinin de yüzde 15 düşüşle 715 milyon euro’ya gerilemesine rağmen kıtanın en çok gelir elde eden kulübü oldu.