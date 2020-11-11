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11.11.2020 - 10:07 | | RİZE (AA) -

Son dakika | Pazarspor'da 14 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Misli.com 2. Lig ekiplerinden Pazarspor'da 12 futbolcu, bir antrenör ve bir personelin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Son dakika | Pazarspor'da 14 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Pazarspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, 12 sporcu, bir antrenör ve bir personelin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı belirtilerek, gerekli izolasyonun yapıldığı ve tedavi sürecine başlandığı ifade edildi.

Açıklamada, bugün Pazar İlçe Stadı'nda oynanması planlanan Kırşehir Belediyespor maçının ileri bir tarihe ertelenmesi için federasyon nezdinde gerekli girişimlerin yapıldığı kaydedildi.

Son dakika | Pazarsporda 14 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

 

 

 

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