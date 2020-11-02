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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Pelkas neden 'K' harfi yaparak sevindiğini açıkladı
02.11.2020 - 08:31 |

Son dakika | Pelkas neden 'K' harfi yaparak sevindiğini açıkladı

Fenerbahçe'nin Yunan yıldızı A Spor'a yaptığı açıklamada, "O sevinci PAOK'ta oynarken Beşiktaş'a attığım golden sonra yapmıştım. Kız arkadaşımın adının ilk harfi 'K' olduğu için öyle sevindim" dedi.

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Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Yunanistan'ın PAOK takımından kadrosuna kattığı Dimitrios Pelkas, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Başkan Ali Koç, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'ya kadar birçok konuda konuşan Pelkas, Ozan Tufan'ın Göztepe maçında kendisine 'Yunanistan diye seslenmesinin çok komik olduğunu belirtirken, PAOK forması giyerken Beşiktaş'a attığı golün ardından yaşadığı sevinçle ilgili de konuştu.

26 yaşındaki oyuncu "Gol sevincini ellerinle 'K' harfi yaparak yaşıyorsun. Bunun anlamı ne?" şeklindeki soruya "O sevinci PAOK'ta oynarken Beşiktaş'a attığım golden sonra yapmıştım. Kız arkadaşımın adının ilk harfi 'K' olduğu için öyle sevindim" yanıtını verdi.

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Son dakika | Pelkas neden K harfi yaparak sevindiğini açıkladı

 

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