Son Dakika | PFDK kararları açıklandı

İşte TFF'den yapılan açıklama:

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun 22.12.2020 tarih ve 31 sayılı toplantısında almış olduğu kararlar aşağıda belirtilmiştir.

1- GAZİANTEP FK A.Ş.'nin, 13.12.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-GAZİANTEP FK A.Ş. Süper Lig müsabakasında, kulüp yöneticisinin 1. güvenlik bariyeri dahilinde yayıncı kuruluş haricinde röportaj verilmesinden dolayı Süper Lig ve TFF 1. Lig Yayın Talimatının 8/13. maddesi uyarınca 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, localara usulsüz seyirci alınmasından dolayı FDT'nin 49/1. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü idarecisi BAYRAM LEVENT KESER'in, maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle Kurulumuza sevk yapılmış ise de; isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığından CEZA TAYİNİNE YER OLMADIĞINA,

3- ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-ATAKAŞ HATAYSPOR Süper Lig müsabakasında, protokol tribününde yer alan mensubunun maske takma zorunluluğuna uymamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle 24.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KARADENİZ'in, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada ATAKAŞ HATAYSPOR Kulübü sporcusu GÖKHAN KARADENİZ'in, ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. başkanı ARİF GÜLEN'in, 15.12.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 30 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 6.250.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

5- GÖZTEPE A.Ş. sporcusu MURAT PALULİ'nin, 15.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/5-a ile 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 8.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

6- BURSASPOR Kulübünün, 15.12.2020 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BURSASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, mensuplarının müsabaka sonrası saha içerisinde toplu olarak fotoğraf çektirmelerinden dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

7- TURGUTLUSPOR Kulübünün, 17.12.2020 tarihinde oynanan MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-TURGUTLUSPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında, müsabaka sonrasında yapılan flaş röportaja futbolcu katılımının sağlanmamasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Karar verilmiştir.

TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu

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