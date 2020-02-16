16.02.2020 - 14:14 |
SON DAKİKA | PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza
PFDK, Galatasaray yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş' 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.
Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç resmi müsabakalardan men cezası aldı. 43 yaşındaki antrenör sarı-kırmızılıların bu akşam oynayacağı Yeni Malatyaspor ve önümüzdeki hafta karşılaşacağı Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacak.
İşte PFDK kararı:
GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına
Karar verilmiştir.
Av. Aytaç YÜKSEL
PFDK Başkanı