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HaberlerGalatasaray Haberleri SON DAKİKA | PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza
16.02.2020 - 14:14 |

SON DAKİKA | PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza

PFDK, Galatasaray yardımcı teknik direktörü Hasan Şaş' 2 maç men ve 13 bin TL para cezası verdi.

SON DAKİKA | PFDK'dan Hasan Şaş'a 2 maç ceza

Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş, rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hareketi nedeniyle 2 maç resmi müsabakalardan men cezası aldı. 43 yaşındaki antrenör sarı-kırmızılıların bu akşam oynayacağı Yeni Malatyaspor ve önümüzdeki hafta karşılaşacağı Fenerbahçe derbisinde yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

İşte PFDK kararı:

GALATASARAY A.Ş. antrenörü HASAN GÖKHAN ŞAŞ'ın 12.02.2020 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-AYTEMİZ ALANYASPOR Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında rakip takım teknik sorumlusuna yönelik hakareti nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına

Karar verilmiştir.

Av. Aytaç YÜKSEL

PFDK Başkanı

SON DAKİKA | PFDKdan Hasan Şaşa 2 maç ceza

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