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28.10.2020 - 07:16 |

Son Dakika | Pickford ölüm tehditleri nedeniyle koruma tuttu

Everton kalecisi Jordan Pickford, Virgil Van Dijk'ın sakatlanmasına sebep olan hareketi nedeniyle ölüm tehditleri almaya başladı ve bunun üzerine özel koruma tutma kararı aldı.

Son Dakika | Pickford ölüm tehditleri nedeniyle koruma tuttu
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Everton kalecisi Jordan Pickford'un Liverpool maçında Van Dijk'ın sakatlanmasına neden olduğu gerekçesiyle ölüm tehditleri aldığı belirtildi.

Daily Mail'in haberinde Pickford'un Van Dijk ile çarpışıp sakatlandığı maçın ardından ölüm tehditleri aldığı ve bunun üzerine kendisini ve ailesini korumak için özel korumalar tuttuğu belirtildi. Bir süre korumalar eşliğinde günlük hayatını geçireceği ve bu durumun ne kadar süreceğinin bilinmediği kaydedildi.

Everton'un file bekçisi Jordan Pickford ile Virgil Van Dijk, geçen hafta oynanan Merseyside derbisinin 10. dakikasında talihsiz bir pozisyon yaşamış ve Liverpool'un Hollandalı stoperinin ön çapraz bağları kopmuştu. Pozisyon öncesinde ofsayt kararı çıkması sebebiyle Pickford sebep olduğu hareket ile ilgili herhangi bir ceza almamıştı.

Virgin Van Dijk'ın yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapatmasının muhtemel olduğu konuşuluyor.

Son Dakika | Pickford ölüm tehditleri nedeniyle koruma tuttu

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