Son dakika - Portekiz, Cüneyt Çakır’a hayran kaldı! Ülkede gümde oldu...

Onur Dinçer - Skorer

UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki Benfica-Arsenal son 32 turu maçında düdük çalan Cüneyt Çakır, karşılaşmadan alnının akıyla çıktı. Tecrübeli hakemin performansını değerlendiren Portekiz basını Çakır’ın kusursuz bir maç yönettiğini belirtti.

‘En kritik anlarda en iyi kararlar’

Benfica’ya yakınlığıyla bilinen ve günlük yayınlanan Record gazetesinde Cüneyt Çakır’ın performans değerlendirmesinde 5 üzerinden 4 notu kendisine layık görüldü. Gazetenin yorumunda şu satırlara yer verildi:

“Cüneyt Çakır maçta hiç hata yapmadı. Karşılaşmanın en kritik pozisyonlarında iyi kararlar verdi. Çakır için zor bir maç olmadı.”

‘Müthiş bir hakemlik örneği’

Portekiz’in Observador internet sitesinde de maçın hakeminin yönetimi tartıya konuldu. Pedro Henriques isimli eski Portekizli ünlü hakem ve şimdi hakem yorumcusu, Cüneyt Çakır’ın performansını överek “Müthiş bir hakemlik örneği sergiledi. Teknik olarak kusursuz maç yönetti” ifadelerini kullandı.