Son dakika | Premier Lig'de yapılan testlerde 1 pozitif vakaya rastlandı

İngiltere Premier Lig'de 1197 oyuncu ve personele yapılan testler sonucu 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yapılan açıklamada, "1197 oyuncu ve personele yapılan Covid-19 testinde sadece 1 pozitif vaka var" denildi.

Bu açıklamanın ardından Tottenham, kulüpte bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

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