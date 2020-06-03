03.06.2020 - 18:27 |
Son dakika | Premier Lig'de yapılan testlerde 1 pozitif vakaya rastlandı
İngiltere Premier Lig'de 1197 oyuncu ve personele yapılan testler sonucu 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.
İngiltere Premier Lig'de 1197 oyuncu ve personele yapılan testler sonucu 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yapılan açıklamada, "1197 oyuncu ve personele yapılan Covid-19 testinde sadece 1 pozitif vaka var" denildi.
Bu açıklamanın ardından Tottenham, kulüpte bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Chelsea'nin Münih'te Unutulmaz Gecesi