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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Premier Lig'de yapılan testlerde 1 pozitif vakaya rastlandı
03.06.2020 - 18:27 |

Son dakika | Premier Lig'de yapılan testlerde 1 pozitif vakaya rastlandı

İngiltere Premier Lig'de 1197 oyuncu ve personele yapılan testler sonucu 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı.

Son dakika | Premier Lig'de yapılan testlerde 1 pozitif vakaya rastlandı
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İngiltere Premier Lig'de 1197 oyuncu ve personele yapılan testler sonucu 1 kişinin test sonucu pozitif çıktı. Yapılan açıklamada, "1197 oyuncu ve personele yapılan Covid-19 testinde sadece 1 pozitif vaka var" denildi. 

Bu açıklamanın ardından Tottenham, kulüpte bir kişinin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika | Premier Ligde yapılan testlerde 1 pozitif vakaya rastlandı

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