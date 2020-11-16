Son dakika - PSG'den Sergio Ramos'a dev teklif

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Madrid ekibinde kontratının son senesine giren fakat hala sözleşme imzalayan Ramos'la ilgili İspanya'da bomba bir haber gündeme düştü.

İspanyol AS Gazetesi'nin haberine göre 34 yaşındaki yıldızla PSG çok yakından ilgileniyor, hatta teklif bile yapıldı.

3 yıl sözleşme, yıllığı 20 milyon euro

Real Madrid'in 1 yıl daha sözleşmesini uzatmak istediği Ramos için PSG tam 3 yıllık sözleşme önerdi. Gazetede 12 milyon euro maaş alan Ramos'a PSG'nin tam 20 milyon euro yıllık ücret teklifinde bulunduğu yazıldı.

1 Haziran'dan itibaren istediği kulüple görüşmekte serbest olacak olan tecrübeli kaptan için PSG'nin kapıları açılmış olacak.