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02.01.2021 - 18:06 |

Son dakika | PSG'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino! Resmen...

Tuchel'le yollarını ayıran Fransız devi, ünlü teknik adam Mauricio Pochettino'yu resmen açıkladı.

Son dakika | PSG'nin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino! Resmen...
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Paris Saint Germain'in yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino'yu oldu.

Yardımcılarıyla birlikte cuma günü Paris'e giden Arjantinli teknik adam, resmi sözleşmeye imza attı.

Mauricio Pochettino hemen takımla antrenmanlara başlayacak ve çarşamba günü Saint-Etienne ile oynanacak maçta takımının başında olacak.

Son dakika | PSGnin yeni teknik direktörü Mauricio Pochettino Resmen...

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