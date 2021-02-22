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22.02.2021 - 01:38 |

Son dakika - PSG'ye zirve yarışında Monaco darbesi!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'ya 2-0 yenildi.

Son dakika - PSG'ye zirve yarışında Monaco darbesi!
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Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'ya 2-0 yenildi. 

Ligue 1'in 26. haftasında PSG, Monaco'yu konuk etti. 

Monaco, 6. dakikada Diop ve 51. dakikada Maripan'ın attığı gollerle karşılaşmayı 2-0 kazandı. 

Bu skorla PSG, lider Lille'in 4 puan gerisinde 3. sıraya yerleşti. Monaco ise puanını 52'ye yükseltti.

Son dakika - PSGye zirve yarışında Monaco darbesi

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