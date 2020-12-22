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22.12.2020 - 07:47 |

Son dakika | Quaresma Portekiz'de şov yapıyor

Vitoria Guimares'in Santa Clara'yı 4-0 yendiği maçta eski Beşiktaşlı Ricardo Quresma 1 gol 2 asist ile oynadı.

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Beşiktaş'tan sonra Kasımpaşa'da oynayıp ülkesinde Vitoria Guimares'e giden Ricardo Quaresma, bu hafta takımına galibiyeti getirerek dikkat çeken br performans gösterdi.

Quaresma, takımının Santa Clara'yı deplasmanda 4-0 yendiği maçta 1 gol 2 asist üretirken maçın ardından dikkat çeken sözler kullandı. Maçı kazandıkları için şanslı olduklarını söyleyen Quaresma, "Bireysel olarak performansımdan mutluyum ancak takım olarak öyle değil. Daha çok maç kazanmamız gerekiyor. Evinde iyi oynayan bir takıma karşı oynadık ve kazandık fakat düzeltmemiz gereken şeyler var" sözlerini kullandı.

37 yaşındaki Ricardo Quaresma bu sezon takımıyla birlikte çıktığı 10. lig maçında ilk golünü bu maçta atarken toplamda 3 asiste ulaştı.

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