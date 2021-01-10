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10.01.2021 - 21:14 |

Son dakika - Rachid Ghezzal'den Feghouli cevabı!

Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu

Son dakika - Rachid Ghezzal'den Feghouli cevabı!
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Süper Lig'de Hatayspor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal açıklamalarda bulundu

"Takıma geri dönmek ve gole katkı vermek güzel duyguydu ama ben bugün kazanmayı tercih ederdim."

"Derbi? Feghouli ile rakip olacaksın" sorusuna yıldız isim, "Bu maçın önemini biliyoruz ama önce bir kupa maçımız var. Kupada da sonuna kadar gitmek istiyoruz. Şu an dinleneceğiz sonra da bir sonraki maçımıza odaklanacağız." yanıtını verdi.

Son dakika - Rachid Ghezzalden Feghouli cevabı

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