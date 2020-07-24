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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Radamel Falcao'ya çağrı: Hemen ayrıl
24.07.2020 - 09:00 | | SPORX

Son dakika | Radamel Falcao'ya çağrı: Hemen ayrıl

Kolombiya tarihinin en önemli golcülerinden biri olan Asprilla, Galatasaray'da geleceği tartışılan Falcao'ya çağrı yaptı.

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Galatasaray'da sakatlıklarla dolu bir sezon geçiren Radamel Falcao'nun performansı ülkesinde de tartışılıyor. Kolombiya futbolunun tarihi golcülerinden Asprilla, vatandaşının durumunu değerlendirdi ve transfer tavsiyesi de yaptı.

Son dakika | Radamel Falcaoya çağrı: Hemen ayrıl

Beckham'ın kurduğu Inter Miami'nin istediği konuşulan Falcao'ya teklifi kabul etmesi gerektiğini söyleyen Asprilla, "Falcao, artık ABD'ye gidip, MLS gibi sakin bir ligde kariyerini sonlandırmanın yolunu aramalı. Onun yaşlarındaki oyuncular, kariyerini iyi bir şekilde tamamlamaya uğraşır." dedi.

Galatasaray'da tüm sorumluluğun Falcao'da olduğunu vurgulayan eski golcü, "Falcao oynadığında iyi gol atmış ancak takım başarısız olduğunda, onun statüsündeki bir oyuncu da başarısız olur. Başka kimi hedef gösterebilirler mi? Falcao kariyeriyle, Galatasaray'daki tüm oyunculardan önemli görünüyor." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da bu sezon 24 maçta sakatlığı nedeniyle oynayamayan Falcao, 22 maçta 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

 

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