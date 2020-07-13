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HaberlerMilli Takım Haberleri Son dakika | Resmen açıklandı! Almanya, Türkiye ile hazırlık maçı yapacak
13.07.2020 - 14:44 |

Son dakika | Resmen açıklandı! Almanya, Türkiye ile hazırlık maçı yapacak

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, 7 Ekim'de Köln'de Türkiye ile hazırlık maçı oynanacağını açıkladı.

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A Milli Futbol Takımı, Almanya ile Köln’de oynanacak olan hazırlık karşılaşmasında mücadele edecek.

Son dakika | Resmen açıklandı Almanya, Türkiye ile hazırlık maçı yapacak

Almanya Teknik Direktörü Joachim Löw, yaptığı açıklamada Türkiye ve Çek Cumhuriyeti ile hazırlık maçlarında oynayacaklarını belirtti. Köln’de oynanacak müsabakanın saati ise henüz belli değil.

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Son dakika | Resmen açıklandı Almanya, Türkiye ile hazırlık maçı yapacak

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