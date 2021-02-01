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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son Dakika | Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber
01.02.2021 - 10:35 |

Son Dakika | Rıdvan Yılmaz'dan Beşiktaş'a kötü haber

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz, 2 hafta sahalardan uzak kalacak.

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Beşiktaş'ta Trabzonspor maçında sakatlanan Rıdvan Yılmaz, iki hafta sahalardan uzak kalacak.

NTV Spor'un haberine göre, Rıdvan Yılmaz, Trabzonspor maçının 14. dakikasında sağ arka adalesinden sakatlanarak oyundan çıkmış, yerine Fabrice N'Sakala girmişti.

19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş’ın Süper Lig’de oynayacağı Antalyaspor, Konyaspor ve Gençlerbirliği maçının yanı sıra, Türkiye kupasında oynayacağı Konyaspor karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Son Dakika | Rıdvan Yılmazdan Beşiktaşa kötü haber

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