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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika - Rıdvan Yılmaz'dan Milli Takım ve Şenol Güneş açıklaması!
04.12.2020 - 21:41 |

Son dakika - Rıdvan Yılmaz'dan Milli Takım ve Şenol Güneş açıklaması!

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Rıdvan Yılmaz'dan Milli Takım ve Şenol Güneş açıklaması!
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Beşiktaş'ta Rıdvan Yılmaz açıklamalarda bulundu.

"Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerinin üzerine bu maçı da kazanarak seriyi taçlandırdık. Önümüzdeki Alanya maçını ve sonrasındaki karşılaşmaları da kazanıp seriyi sürdürmek istiyoruz.
Hayallerim arasında A Milli Takım ve Avrupa'da oynamak da var."

"Şenol hocam ile daha önce çalıştım, beni tanıyan bir hoca, ilk kez şans veren bir hoca. Burada iyi oynamaya devam edersem, milli takım uzak bir hedef değil."

Son dakika - Rıdvan Yılmazdan Milli Takım ve Şenol Güneş açıklaması

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