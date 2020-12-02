Son Dakika | Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Rıza Çalımbay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Rıza Çalımbay'ın açıklaması