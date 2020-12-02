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02.12.2020 - 12:44 |

Son Dakika | Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.

Rıza Çalımbay Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Villarreal CF ile oynayacağımız UEFA maçı öncesi yapılan Covid-19 test sonucumun pozitif olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Ev izolasyon ve tedavi sürecim başlamış bulunmaktadır. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Rıza Çalımbay'ın açıklaması

Son Dakika | Rıza Çalımbayın koronavirüs testi pozitif çıktı

Son Dakika | Rıza Çalımbayın koronavirüs testi pozitif çıktı

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