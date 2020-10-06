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06.10.2020 - 16:46 |

Son dakika | Rizespor, Orhan Ovacıklı ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor sağ bek Orhan Ovacıklı ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Son dakika | Rizespor, Orhan Ovacıklı ile yollarını ayırdı
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor sağ bek Orhan Ovacıklı ile yollarını ayırdığını duyurdu. Orhan Ovacıklı 8 yıldır Karadeniz ekibinin formasını giyiyordu.

Çaykur Rizespor açıklama yaptı!
Çaykur Rizespor’umuzun 8 yıldır kadrosunda yer alan ve uzun zaman kaptanlık görevini üstlenen Rizeli oyuncumuz Orhan Ovacıklı ile karşılıklı görüşmeler sonucu anlaşarak yollarımızı ayışmış bulunmaktayız.

Bugüne kadar verdiği katkılardan dolayı Orhan Ovacıklı’ya teşekkür ediyor, futbol kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarı dolu dileklerimizi iletiyoruz.

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