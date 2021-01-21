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21.01.2021 - 18:14 |

Son dakika - Rizespor'da 3 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi!

Rizespor, 3 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildiğini ve şu anda toplam 8 futbolcunun karantinada olduğunu açıkladı.

Son dakika - Rizespor'da 3 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi!
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Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Türüt, yaptığı yazılı açıklamada, "Kulübümüzün, Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü Medipol Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre, 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup, mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır." ifadelerine yer verdi. 

Türüt, kulüpte Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısının 8'e, personel sayısının ise 7'ye yükseldiğini kaydetti.

Son dakika - Rizesporda 3 futbolcuda daha koronavirüs tespit edildi

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