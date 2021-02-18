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18.02.2021 - 09:16 | | Fanatik

Son dakika | Rizespor'da Remy gerçeği ortaya çıktı

Koronavirüse yakalandığında kasık sakatlığı da nükseden Rizespor'un ünlü golcüsü Remy, karantinada bile fizyoterapistiyle çalışıyordu. Ancak 33 yaşındaki futbolcunun ağrıları bir türlü geçmedi, zaman zaman saha çalışmalarına katılıp kendisini denese de ağrıları oynamasına izin vermedi. Tecrübeli golcünün Almanya’daki doktoruna görünmek üzere kulüpten izin alarak şehirden ayrıldığı bildirildi.

Son dakika | Rizespor'da Remy gerçeği ortaya çıktı
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Uzun yıllar adı Süper Lig’in devleriyle anılan Loic Remy, sezon başında Çaykur Rizespor’a transfer olmuştu.

Dünyaca ünlü yıldız sezona muhteşem başlamıştı. Çıktığı 10 Süper Lig maçında fırtınalar estiren başarılı futbolcu tam 6 gol atarak adeta küllerinden doğmuştu. En formda döneminde koronavirüse yakalanan Fransız yıldız, ardından bir daha sahalara dönemedi. Rize kulübü oyuncuyla ilgili o süreçten bu yana hiçbir açıklama yapmazken Remy 11. haftadan bu yana ortalarda görünmedi. Peki Remy’de son durum ne? 

Türkiye’de çare bulamadı

Koronavirüse yakalandığında kasık sakatlığı da nükseden Remy, karantinada bile fizyoterapistiyle çalışıyordu. Ancak 33 yaşındaki futbolcunun ağrıları bir türlü geçmedi, zaman zaman saha çalışmalarına katılıp kendisini denese de ağrıları oynamasına izin vermedi. Problemine Türkiye’de çare bulamayan Remy’nin Almanya’daki doktoruna görünmek üzere kulüpten izin alarak şehirden ayrıldığı bildirildi.

Burada ameliyat olmasına karar verilen ve operasyon geçiren Remy’nin en az 8 hafta daha sahalardan uzak kalacağı ifade edildi. Öte yandan Rize’de Erzurum maçında kırmızı kart gören Brezilyalı kanat oyuncusu Fernando Andrade kadro dışı bırakıldı.

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Son dakika | Rizesporda Remy gerçeği ortaya çıktı

 

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