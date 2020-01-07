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07.01.2020 - 14:53 |

Son dakika | Rogerio Thuram resmen İttifak Holding Konyaspor'da

Süper Lig ekiplerinden İttifak Holding Konyaspor, Rogerio Thuram ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı

Son dakika | Rogerio Thuram resmen İttifak Holding Konyaspor'da
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İşte resmi siteden yapılan açıklama: 

İttifak Holding Konyaspor’umuz Brezilyalı santrafor Rogerio Thuram ile satın alma opsiyonu kulübümüzde olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu Basın Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza törenine kulüp menajerimiz Seçkin Özdil ile yeni transferimiz Rogerio Thuram katıldı.

İmza töreninde konuşan Rogerio Thuram “Konyaspor’dan teklif geldiğini öğrenince inanamadım. Burada olduğum için çok mutluyum. Kulübü, stadyumu tesisleri gördüm, hayran kaldım. Bana inananları mahcup etmemek ve bu formanın hakkını verebilmek için çok çalışacağım” dedi.

Bu sezonun ilk yarısında Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden PAS Lamia’da geçiren Thuram oynadığı 15 karşılaşmada 6 gol kaydetti. 1.5 yıllığına İttifak Holding Konyaspor’umuza kiralık olarak imza atan Rogerio Thuram, 99 numaralı formayı giyecek.

Son dakika | Rogerio Thuram resmen İttifak Holding Konyasporda

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