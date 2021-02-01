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01.02.2021 - 23:51 |

Son dakika - Roma, 19 yaşındaki Reynolds'ı renklerine bağladı

Roma, ABD'li savunma oyuncusu Bryan Reynolds'ı, sezon sonunda satın almak üzere Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Dallas'tan kiraladı.

Son dakika - Roma, 19 yaşındaki Reynolds'ı renklerine bağladı
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İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, ABD'li savunma oyuncusu Bryan Reynolds'ı, sezon sonunda satın almak üzere Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekibi Dallas'tan kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 19 yaşındaki sağ bekin sezon sonuna kadar kiralanması karşılığında Dallas'a 100 bin avro ödenecek. Anlaşma gereği Roma, Reynolds'ın bonservisini 2020-2021 sezonu sonunda 6,75 milyon avroya alacak.

Futbolcuyla da 1 Temmuz 2021'den itibaren geçerli 4 yıllık sözleşme imzalanması konusunda prensip anlaşmasına varıldı. 

Dallas altyapısından yetişen Reynolds, ABD'nin alt yaş milli takımlarında da forma giydi.

Son dakika - Roma, 19 yaşındaki Reynoldsı renklerine bağladı

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