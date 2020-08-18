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Haberlerİtalya Serie A Haberleri Son dakika | Roma'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi
18.08.2020 - 15:50 |

Son dakika | Roma'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Son dakika | Roma'da iki futbolcuda koronavirüs tespit edildi
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Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma'da iki futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Roma'da yapılan açıklamada, "İki futbolcumuzun koronavirüs testi pozitif çıktı. İki futbolcu da evlerinde karantinaya alındılar ve önümüzdeki 1-2 saat içinde yeniden test yapılacak." ifadeleri kullanıldı.

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