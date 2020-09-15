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15.09.2020 - 16:27 |

Son dakika | Roma'dan Mert Çetin kararı

Bonservisi Roma'da olan Mert Çetin için Verona ile önemli görüşmeler başladı. 20 yaşındaki stoper Kumbulla'yı isteyen Roma, milli yıldızımızı da dahil eden bir teklif hazırladı.

Son dakika | Roma'dan Mert Çetin kararı
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Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

İtalya Serie A devi Roma, Mert Çetin ile ilgili önemli bir karar aldı. Son dönemde Verona'nın defans oyuncusu Kumbulla'yı transfer etmek isteyen Roma, milli futbolcumuzu da transferde kullanma kararı aldı.

Çizme basınındaki iddialara göre Mert Çetin'i şu an Verona'ya kiralık veren Roma'nın bonservisini kalıcı olarak verip, 30 milyon euroya 21 yaşındaki stoper Kumbulla'yı istediği bildirildi.

Verona'nın da Mert Çetin'in satın alma opsiyonunun 7 milyon euro olduğu aktarıldı. Böylece Verona ile Roma arasında stoper takaslarının olabileceği vurgulandı. Son görüşmelerin ardından durumun resmi olarak açıklanacağı dile getirildi.

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