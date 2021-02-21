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21.02.2021 - 11:34 |

Son dakika | Ronaldinho'nun acı günü! Annesi Miguelina koronavirüsten vefat etti

Brezilya'nın efsane oyuncusu Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 71 yaşında vefat eden Miguelina, yaklaşık 2.5 aydır hastanede tedavi görüyordu.

Son dakika | Ronaldinho'nun acı günü! Annesi Miguelina koronavirüsten vefat etti
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Brezilya futbol tarihinin en yetenekli futbolcularından Ronaldinho'nun acı günü...

Ronaldinho'nun annesi Dona Miguelina'yı aralık ayında koronavirüse yakalanmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Yaklaşık 2.5 aydır Porto Alegre'deki hastanede koronavirüs tedavisi gören Miguelina 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. 

Ronaldinho sosyal medya hesabındaki profil fotoğrafını siyaha çevirirken, Brezilya kulübü Atletico Mineiro'dan taziye mesajı geldi.

Efsane futbolcunun annesi Miguelina, 2012'de de kanser tedavisi görmüştü.

Son dakika | Ronaldinhonun acı günü Annesi Miguelina koronavirüsten vefat etti

 

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