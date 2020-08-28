Son dakika | Ronaldolu Juventus, Messi transfer için devrede!

Fransız Gazetesi L'Equipe'ten dünyayı sallayacak bir transfer iddiası geldi. Gazetenin iddiasına göre, Manchester City'le transfer görüşmesinde bulunan Lionel Messi'nin babası Jorge Messi'yle İtalyan devi Juventus da irtibata geçti.

Fransızların iddiasına göre, Messi'nin babası son olarak PSG'nin sportif direktörü Leonardo'dan gelen görüşme talebine de "kibarca" 'evet' dedi ve Brezilyalı futbol adamıyla kısa süre de olsa görüşme gerçekleştirdi.

Torino ekibi ise Jorge Messi'yle transfer görüşmesi için irtibata geçti ve tarih aldı. Serie A'yı domine eden Juventus'un Şampiyonlar Ligi'ni hedeflediği ve gelecek sezon benzersiz bir hücum hattı oluşturmayı planladığı yazıldı.

Senelerdir büyük bir rekabet içinde olan iki futbolcunun toplamda 11 Ballon d'Or ödülü bulunuyor.