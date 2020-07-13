Son dakika | Russell Westbrook, corona virüse yakalandığını açıkladı!

Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Houston Rockets forması giyen dünya yıldızı basketbolcu Russell Westbrook, coronavirüse yakalandı.

Takımı Houston Rockets ile birlikte Orlando'daki fanus turnuva için yola çıkmaya hazırlanan Russell Westbrook, corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Kişisel Instagram hesabından bir paylaşım yapan Westbrook, şu ifadeleri kullandı:

“Takımımın Orlando'ya yolculuğu öncesi corona virüsü testim pozitif çıktı. Şu anda iyi hissediyorum. Karantina altındayım ve hastalıktan kurtulunca takım arkadaşlarıma katılmak için sabırsızlanıyorum.

İyi dilekleriniz ve devamlı desteğiniz için çok teşekkürler. Lütfen bu virüsü ciddiye alın. Kendinize dikkat edin. Maskelerinizi takın!”

NBA’de 2016-2017 sezonunu triple-double ortalamalarıyla bitiren Russell Westbrook, ‘En Değerli Oyuncu’ (MVP) seçilmişti.

NBA yönetimi tüm vakalara rağmen ligi tamamen iptal etmeyeceğini açıklamıştı.

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