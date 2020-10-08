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HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30’u kadar seyirci alınacak!
08.10.2020 - 17:50 | | DHA

Son dakika | Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30’u kadar seyirci alınacak!

Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30'u kadar seyirci alınacak ve biletler satışa çıktı

Son dakika | Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30’u kadar seyirci alınacak!
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Rusya ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Ulusal Ligi futbol karşılaşması seyircili oynanacak. Moskova VTB Arena Dinamo Stadı'nda 11 Ekim'de oynanacak karşılaşma için biletler satışa çıktı. Mücadelenin bilet fiyatları 1000 ruble ile 4000 ruble (100 TL ile 400 TL) arasında değişiyor.

Karşılaşmaya UEFA'nın belirlediği stat kapasitesinin yüzde 30'u kadar seyirci alınacak. Stadyumdaki seyircilerin sosyal mesafeyi korumaları, maske ve eldiven takmaları gerektiği de hatırlatıldı.

Son dakika | Rusya-Türkiye maçına stadın yüzde 30’u kadar seyirci alınacak

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