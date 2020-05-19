Son dakika | Rusya'da corona virüs futbola da sıçradı

Avrupa'da corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan Rusya'da futbolcularda pozitif vakalar çıkmaya başladı.

Rubin Kazan'da forma giyen stoper Konstantin Pliev'in test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada 23 yaşındaki genç futbolcunun durumunun iyi seyrettiği aktarıldı.

Rubin Kazan'ın sitesinden, "Konstantin Pliev'in durumu iyi ve şu anda tedavi altında. Takımdaki diğer arkadaşlarıyla da hiç teması olmadı" denildi.

Rusya'da liglerin 21 Haziran'da başlaması hedefleniyor.