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HaberlerDünyadan Futbol Haberleri Son dakika | Rusya'da corona virüs futbola da sıçradı
19.05.2020 - 12:07 |

Son dakika | Rusya'da corona virüs futbola da sıçradı

Corona virüs vakalarının arttığı Rusya'da futbolda da şok yaşanıyor. Rubin Kazan'ın 23 yaşındaki futbolcusu Konsantin Pliev'in test sonuçlarının pozitif çıktığı kaydedildi.

Son dakika | Rusya'da corona virüs futbola da sıçradı
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Avrupa'da corona virüsten en fazla etkilenen ülkelerden olan Rusya'da futbolcularda pozitif vakalar çıkmaya başladı.

Rubin Kazan'da forma giyen stoper Konstantin Pliev'in test sonuçlarının pozitif çıktığı duyuruldu. Yapılan resmi açıklamada 23 yaşındaki genç futbolcunun durumunun iyi seyrettiği aktarıldı.

Rubin Kazan'ın sitesinden, "Konstantin Pliev'in durumu iyi ve şu anda tedavi altında. Takımdaki diğer arkadaşlarıyla da hiç teması olmadı" denildi.
Rusya'da liglerin 21 Haziran'da başlaması hedefleniyor.

Son dakika | Rusyada corona virüs futbola da sıçradı

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