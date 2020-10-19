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19.10.2020 - 22:21 |

Son dakika - Ryan Babel: "Farkında olmadan elle dokunmuşum"

Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Babel ve Marcelo Saracchi açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Ryan Babel: "Farkında olmadan elle dokunmuşum"
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Süper Lig'de Alanyaspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray'da Ryan Babel ve Marcelo Saracchi açıklamalarda bulundu.

Babel oynadığı pozisyonla ilgili olarak, "Hocamın benimle verdiği karar önemli. Solda, sağda, forvette, forvet arkasında her yerde oynayabilirim. Çok üzgünüm, farkında olmadan elle dokunmuşum ve golümüz iptal edildi. Hocamız nerede görev verirse elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum." dedi.

İptal edilen gol için "Hiç farkında olmadan elle dokunmuşum, çok üzgünüm" dedi.

Marcelo Saracchi ise "Tekrar formama kavuştuğum için mutluyum. Ancak diğer yandan alınan sonuçtan ve gösterdiğimiz performanstan mutlu değilim. Kimse de mutlu olamaz diye düşünüyorum. Öz eleştiri yapıp daha iyi olmalıyız." ifadelerini kullandı.

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