Son dakika | Ryan Babel ve Ferdi Kadıoğlu'na milli davet

Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel de kadroya davet edildi.

Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu da Hollanda U21 Milli Takımı'nın Belarus ve Norveç ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi.