19.08.2020 - 15:40 |
Son dakika | Ryan Babel ve Ferdi Kadıoğlu'na milli davet
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Ryan Babel Hollanda Milli Takım aday kadrosuna davet edildi. Ayrıca F.Bahçeli genç yıldız Ferdi Kadıoğlu da U 21 Milli Takım aday kadrosuna çağırıldı...
Hollanda'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Polonya ve İtalya ile oynayacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Galatasaray'da forma giyen Ryan Babel de kadroya davet edildi.
Fenerbahçe forması giyen Ferdi Kadıoğlu da Hollanda U21 Milli Takımı'nın Belarus ve Norveç ile oynayacağı maçların kadrosuna dahil edildi.