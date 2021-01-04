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04.01.2021 - 21:37 |

Son dakika - Sadık Çiftpınar: "Hocamız isterse kale desin oynarım"

Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar açıklamalarda bulundu.

Son dakika - Sadık Çiftpınar: "Hocamız isterse kale desin oynarım"
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Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 3-0 mağlup eden Fenerbahçe'de Sadık Çiftpınar açıklamalarda bulundu.

Kasımpaşa galibiyetini yorumlayan Sadık Çiftpınar, "Takım olarak tek amacımız kazanmaktı. Benim için nerede oynadığım çok önemli değil. Elimden geleni yapmaya çalıştım. Bunu da başardıysam ne mutlu bana. Taraftara çok teşekkür ediyorum. Uzun süren sakatlığın ardından bana destek oldular. Çok zor bir süreç geçirdim. Ailem, başkanımız, Emre Ağabey, takım arkmadaşlarım, hocam çok destek oldular. Her şeyden önce kazanmak çok önemliydi. Bu akşam bunun sevincini yaşayacağız, daha sonra el ele Fenerbahçe'nin başarısı için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"İleri de seni yine solda görecek miyiz?" sorusuna ise Sadık Çiftpınar, "Hocamız karar verecek. Ne yapılmasını isterse elimizden geleni yapmaya çalışırız. İsterse kale desin, her yerde elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışırım" yanıtını verdi.

Son dakika - Sadık Çiftpınar: Hocamız isterse kale desin oynarım

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