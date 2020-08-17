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17.08.2020 - 14:53 |

Son dakika | Salih Dursun resmen Gençlerbirliği'nde

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Antalyaspor'dan Salih Dursun ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Salih Dursun resmen Gençlerbirliği'nde
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Başkent ekibinden yapılan açıklamada, "Transfer çalışmalarını sürdüren kulübümüz Salih Dursun'u renklerine bağladı. Sakaryaspor altyapısında yetişen ve Kayserispor, Galatasaray, Trabzonspor ile Antalyaspor'da forma giyen Salih, iki yıllık anlaşmaya imza attı." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, Salih Dursun'a güvendiklerini belirterek, transferin iki tarafa da hayırlı olması temennisinde bulundu.

Son dakika | Salih Dursun resmen Gençlerbirliğinde

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