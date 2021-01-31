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31.01.2021 - 07:00 |

Son dakika - Samatta'dan Mesut Özil cevabı! "Ronaldo ve Messi gibi"

Mbwana Ally Samatta, Belçika’da Sven Claes’in sorularını yanıtladı, Mesut Özil heyecanını anlattı, “O bir dünya yıldızı, Ronaldo ve Messi gibi” ifadelerini kullandı

Son dakika - Samatta'dan Mesut Özil cevabı! "Ronaldo ve Messi gibi"
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Fenerbahçe’nin golcü futbolcusu Mbwana Ally Samatta, Belçika’da HBVL’de Sven Claes’in sorularını yanıtladı. Mesut Özil’le oynayacağı için heyecanlı olduğunu anlatan Samatta, “Mesut Özil bir dünya yıldızı. Tekrar ediyorum, Mesut Özil bir dünya yıldızı... Ronaldo ve Messi gibi bir dünya yıldızı. Ben de o seviyeleri yakalamak isteyen, bu tip seviyelerde oynamak isteyen bir futbolcuyum. Mesut Özil’le takım arkadaşı olmak harika. En yakın zamanda Instagram’da fotoğrafımız olacak” dedi.
Fenerbahçe’de şampiyonluk istediğini söyleyen Tanzanyalı forvet, “Kulübümün şampiyon olması için elimden geleni yapacağım. Her zaman önce Fenerbahçe gelir, sonra bireysel performansım. 2014’ten sonra ilk şampiyonluğu almak istiyoruz. Bireysel olarak da hep daha iyi olmak istiyorum. Sakatlık geçirdim ve biraz uzun sürdü. Ama şimdi gayet iyiyim ve tamamen futbola odaklandım” yorumunu yaptı.
Çok büyük bir kulüpte oynadığını belirten Samatta, “Tutkulu ve çok sayıda taraftarı olan bir kulüpteyim. Benim için de yeni bir tecrübe. Her zaman burada iyi olmalısınız, her zaman kalitenizi göstermelisiniz” diye konuştu.

Son dakika - Samattadan Mesut Özil cevabı Ronaldo ve Messi gibi

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