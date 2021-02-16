Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerŞampiyonlar Ligi Haberleri Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç! Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG
16.02.2021 - 07:00 |

Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç! Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG

Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. TSİ 23.00’te Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG maçları yapılacak.

Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç! Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG
ABONE OL

Finalinin 29 Mayıs tarihinde İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacağı Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. TSİ 23.00’te Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG maçları yapılacak. Leipzig-Liverpool mücadelesi koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Macaristan’da oynanacak.

Son dakika - Şampiyonlar Liginde 2 dev maç Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika - Galatasaray'ı yıkan Mostafa Mohamed haberi! Sözleşmede sürpriz...
    Volkan Demirel ve ailesinin kardan adam mücadelesi...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Terim'in yeni 10 numarası Brezilya'dan!
      Terim'in yeni 10 numarası Brezilya'dan!
    2. Gündem Mustafa Muhammed’in opsiyonu!
      Gündem Mustafa Muhammed’in opsiyonu!
    3. Galatasaray'da başarının sırrı bu fotoğrafta!
      Galatasaray'da başarının sırrı bu fotoğrafta!
    4. Trabzonspor'da koronavirüs alarmı!
      Trabzonspor'da koronavirüs alarmı!
    5. Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor!
      Fenerbahçe'de hedef Trabzonspor!
    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç! Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG

    Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç! Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG

    Son dakika - Gerçek şampiyon Bayern Münih! 988.3 milyon euro...

    Son dakika - Gerçek şampiyon Bayern Münih! 988.3 milyon euro...

    Chelsea, Newcastle United'ı devirdi!

    Chelsea, Newcastle United'ı devirdi!

    Son dakika - Liverpool'da Jürgen Klopp'tan ayrılık sorusuna yanıt!

    Son dakika - Liverpool'da Jürgen Klopp'tan ayrılık sorusuna yanıt!

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet