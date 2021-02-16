16.02.2021 - 07:00 |
Son dakika - Şampiyonlar Ligi'nde 2 dev maç! Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG
Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. TSİ 23.00’te Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG maçları yapılacak.
Finalinin 29 Mayıs tarihinde İstanbul’da Atatürk Olimpiyat Stadı’nda yapılacağı Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. TSİ 23.00’te Leipzig-Liverpool ve Barcelona-PSG maçları yapılacak. Leipzig-Liverpool mücadelesi koronavirüs kısıtlamaları nedeniyle Macaristan’da oynanacak.