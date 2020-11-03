03.11.2020 - 15:16 |
Son dakika | Schalke açıkladı! Milan, Ozan Kabak için teklif yapmış
Bundesliga ekibi Schalke 04 Sportif Direktörü Schneider, İtalyan devinin transferin son gününde milli stopere teklifte bulunduğunu belirterek "Ancak bunu kabul etmemiz mümkün değildi" dedi.
Almanya Ligi'nin (Bundesliga) köklü kulüplerinden Schalke 04'ten Ozan Kabak açıklaması geldi.
Lacivert-beyazlı ekibin Sportif Direktörü Jochen Schneider, İtalyan devi Milan'ın Ozan Kabak için teklifte bulunduğunu, ancak transferin son günlerinde bunu kabul etmelerinin mümkün olmadığını açıkladı.
Milan'ın Ocak ayında Ozan Kabak için Alman kulübüne yeni bir teklif yapması bekleniyor.