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18.07.2020 - 23:47 |

Son dakika | Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı!

Galatasaraylı futbolcu Selçuk İnan, profesyonel kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

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Galatasaray'da 9 yıldır oynayan Selçuk İnan, 35 yaşında futbolu bıraktığını açıkladı.

Maç sonrasında basın toplantısında konuşan Selçuk, "Her şeyin maalesef bir sonu var. Bu da bitti. Her sonun da bir başlangıcı var. Bundan sonra ne olacağına bakacağız. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz."" ifadelerini kullandı.

Son dakika | Selçuk İnan futbolu bıraktığını açıkladı

Fatih Terim ise, "Galatasaray'da kaptanlık çok önemlidir, oynadığım yıllardan, takım kaptanlığımdan biliyorum. Galatasaray kaptanlığını Selçuk'a verirken, doğru yaptığımızı şimdi görüyorum. Galatasaray'a layık bir kaptan olmuştur. Son sözlerini futbol adına söyledi. Bundan sonra benim yanımdaki yerini alacaktır. Hem Galatasaray'da hem Milli Takım'da kaptanlığı vermek bana nasip oldu. Belki son geldiğimde tatsız geçen bir süre olabilir ama onu tekrardan camiaya kazandırdığımız için mutluyuz. 10 sene, 20 sene bunlar bir kulüple kolay geçmiyor. O da Galatasaray'da başladı, Galatasaray'da bitirdi diyebiliriz. Diğer türlü şekline ben de izin vermezdim, vermedim de. Galatasaray'a yine büyük katkılar yapacaktır. Galatasaray taraftarının, Selçuk'a sahip çıkması çok önemli. Selçuk, eşine, ailesine verdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. İnşallah Türk futbolcu, futbolculuğu gibi başarılı bir futbol adamı kazanmış olur. Geldiğinde biz vardık, giderken de biz varız. Allah yolunu açık etsin" dedi.

FATİH TERİM'İN YARDIMCISI OLDU

Teknik direktör Fatih Terim ise, maç sonrasında basın toplantısında Selçuk İnan'ı teknik ekibine dahil ettiğini açıkladı.

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