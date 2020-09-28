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28.09.2020 - 15:38 | | Fanatik

Son dakika - Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'la anlaştı!

Galatasaray'ın eski futbolcularından Semih Kaya, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'la anlaştı.

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En son Çek ekibi Sparta Prag'da forma giyen ve şu an kulüpsüz durumda bulunan Semih Kaya'nın yeni takımı belli oldu. 

Galatasaray altyapısından yetişen, uzun yıllar Sarı-Kırmızılı formayı giydikten sonra son olarak Sparta Prag'da oynayan Semih Kaya, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştı.

Tecrübeli savunma oyuncusu Prag ekibiyle 28 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağlamıştı.

Son dakika - Semih Kaya, Yeni Malatyasporla anlaştı

Son dakika - Semih Kaya, Yeni Malatyasporla anlaştı

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