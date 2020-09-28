28.09.2020 - 15:38 | | Fanatik
Son dakika - Semih Kaya, Yeni Malatyaspor'la anlaştı!
Galatasaray'ın eski futbolcularından Semih Kaya, Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor'la anlaştı.
En son Çek ekibi Sparta Prag'da forma giyen ve şu an kulüpsüz durumda bulunan Semih Kaya'nın yeni takımı belli oldu.
Galatasaray altyapısından yetişen, uzun yıllar Sarı-Kırmızılı formayı giydikten sonra son olarak Sparta Prag'da oynayan Semih Kaya, Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor ile anlaştı.
Tecrübeli savunma oyuncusu Prag ekibiyle 28 maçta forma giyerken 2 gollük katkı sağlamıştı.