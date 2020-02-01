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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Semih Özsoy'dan hakem tepkisi!
01.02.2020 - 23:18 |

Son dakika | Semih Özsoy'dan hakem tepkisi!

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkanvekili Semih Özsoy açıklamalarda bulundu.

Son dakika | Semih Özsoy'dan hakem tepkisi!

Süper Lig'de Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Fenerbahçe'de başkanvekili Semih Özsoy açıklamalarda bulundu.

"Hakeme rağmen kazanamadık"
"Bu kadar iyi oynayıp mağlup olmak bizi üzüyor. Ersun hocamızı, oyuncuları kutluyoruz. Uzun zamandır bu kadar istatistiklerin lehimize olduğu ortamda kaybetmek bizi üzdü. İyi değil, çok iyi oynadığımız halde hakeme rağmen kazanamadık. Rüzgarı arkasına alanlar rahat konuşabilirler. Faul diye çaldığı pozisyon inanılır gibi değil, 2. golde de auta giden top korner verildi. Bu bariz hatalara rağmen kazanabilirdik."

"Biz şampiyon olacağız"
"Biz şampiyon olacağız. Transfer yapamayacağımızı, transfer yaptırılmayacağını, artıya geçebileceğimizi düşündüğümüzde tekrar hamle olacağını biliyorduk, bu malumun ilamı oldu ama biz şampiyon olacağız."

Son dakika | Semih Özsoydan hakem tepkisi

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