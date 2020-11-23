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HaberlerMilli Takım Haberleri Son Dakika | Şenol Güneş'ten Yusuf Yazıcı itirafı!
23.11.2020 - 13:20 |

Son Dakika | Şenol Güneş'ten Yusuf Yazıcı itirafı!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avrupa Uluslar C Ligi'ne düşmeyle ilgili konuştu, "Tüm sorumluluk benim" dedi. Güneş, karalamak için maaşıyla ilgili yapan haberler yapıldığını savundu.

Son Dakika | Şenol Güneş'ten Yusuf Yazıcı itirafı!
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Şenol Güneş, gazetecilerle yaptığı zoom toplantısında Milli Takımın Avrupa Uluslar C Ligi'ne düşmesinde tüm sorumluluğun kendisinde olduğnu söyledi.

"Yeni bir dönem yaşıyoruz" diyen A Milli Futbol Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Oyuncusu, teknik adamı herkes için yeni bir dönem. Bazı maçlarda koşullara uymak zorunda kaldık. Eylül, Ekim ve Kasım aylarında oynanan futbol, düşündüğümüzün altında oldu. Çünkü daha iyisini yapabiliriz. Küme düştük. Almanya 6 tane yedi diye yok mu oldu yani? Biz Almanya değiliz tabii ama biz sürdürülebilir bir kadro oluşturmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Maaşıyla ilgili basında çıkan haberlere değinen Şenol Güneş, "Takımın başarısızlığı benim suçum, benim sorumluluğum. Maaşımla ilgili yalan haberler yapılıyor. Amaç tozu dumana katarak karalamak" diye konuştu.

Yusuf Yazıcı itirafı

"Merih sakat sakat belki de 3 maç üst üste oynadı. Cenk'in durumu da aynı. Çok uzun sakatlıktan çıktı, geldi Rusya maçında oynadı, iyiydi ama Macaristan maçında hiç yoktu... Orada belki ben de tercih hatası yapmış olabilirim. Şu anda iyi durumda iyi olan iki futbolcumuz var; Yusuf ve Merih. Sağlıklı olup lig performansı da iyi olmayan futbolcularımız var. Çağlar'ın sakatlığı antrenmanda oldu, çok basit bir sakatlık."

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