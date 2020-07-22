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22.07.2020 - 14:32 |

Son dakika | Serdar Gürler'in yeni adresi Antalyaspor

2018/19 sezonunun devre arasında Göztepe’ye transfer olan ve geldiği günden bu yana etkili performansıyla göz dolduran Serdar Gürler’in yeni sezonda oynayacağı takım belli oldu.

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Göztepe’ye transfer olan ve geldiği günden bu yana etkili performansıyla göz dolduran Serdar Gürler’in yeni sezonda oynayacağı takım belli oldu.

Son dakika | Serdar Gürlerin yeni adresi Antalyaspor

Bu sezon ligde çıktığı 26 maçta 7 gol ve 6 asistlik performansla dikkatleri üzerine çeken Milli Futbolcu, 30. Haftada Fenerbahçe deplasmanında bir sakatlık yaşamış ve kalan maçlarda oynayamamıştı. Yabancı sınırının düşmesinden ötürü ilgi tamamen yerli oyunculara kayarken Serdar Gürler’in de durumu netleşti.

Asist Analiz'in özel haberine göre, bonservisi Huesca’da olan ve İspanyol kulüple sözleşmesi 2022 yılına kadar devam eden başarılı futbolcuya Başakşehir, Kasımpaşa ve Göztepe’nin de ilgisinin olduğu ancak oyuncunun yeni sezon öncesi Antalyaspor ile büyük oranda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Serdar Gürler’in, maaş olarak daha cazip bir teklif sunan Antalyaspor’u tercih ettiği transfer sezonu başladıktan sonra Akdeniz temsilcisiyle resmi sözleşme imzalayacağı gelen bilgiler arasında.

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